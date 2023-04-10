Москва, 10 апреля, 2023, 20:38 — ИА Регнум. На Миусской площади в центре Москвы был слышен громкий звук взрыва, передаёт 10 апреля Telegram-канал Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

На площади, в частности, располагается здание Общественной палаты России.

По данным Telegram-канала, о происшествии сообщил житель одного из соседних домов. На месте взрыва в нескольких метрах от жилого дома образовалась воронка глубиной около 30 и диаметром около 20 сантиметров.

На месте работают сотрудники экстренных служб, прилегающая территория оцеплена. По предварительной версии, произошёл взрыв силового кабеля, однако на место происшествия прибыли и кинологи.

3 апреля в центре Мариуполя на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь.