Москва, , 20:36 — REGNUM В Москве на Миусской площади прозвучал звук, похожий на взрыв, сообщил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM очевидец происшествия.

Службы спасения Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, инцидент случился возле детского парка, дворца творчества и депо. Звук напомнил громкий взрыв петарды. В эпицентре образовалась ямка около 30 сантиметров глубиной.

На место прибыли пожарные, сотрудники полиции и других оперативных служб, место происшествия оцеплено. Одна полоса движения перекрыта.

Миусская площадь расположена в Центральном административном округе Москвы неподалёку от Белорусского вокзала, рядом находятся здания Общественной палаты РФ, РГГУ, РХТУ.

Как сообщало ИА REGNUM, возможной причиной случившегося мог стать разрыв силового кабеля. Официальной информации по инциденту пока нет.