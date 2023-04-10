Луисвилл, США, , 20:47 — REGNUM В американском городе Луисвилле (штат Кентукки) произошёл второй за несколько часов случай стрельбы. На этот раз огонь из огнестрельного оружия открыли возле колледжа, сообщили 10 апреля в полиции США.

Стрельба Alexas_Fotos

Во время стрельбы погиб человек, есть раненые. Правоохранители подчеркнули, что этот случай не связан с нападением на банк в центре города, которое произошло ранее.

«Огнестрельные ранения получили двое перед зданием (колледжа). Один из них скончался. Второй был госпитализирован», — отметили в правоохранительных органах.

Злоумышленников, которые открыли стрельбу, разыскивают, они скрылись с места ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 апреля пять человек стали жертвами стрельбы в Луисвилле. Ещё шесть горожан были госпитализированы. Напавшего на людей мужчину застрелили сотрудники полиции.