Таллин, 10 апреля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, чтобы по итогам прошедших в марте 2023 года парламентских выборов сформировать новое правительство, сообщили 10 апреля в пресс-службе парламента Эстонии.

Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Кая Каллас

«Каллас заявила об отставке на первом заседании нового состава парламента. В отставку уходит и возглавляемое ей правительство», — сказано в сообщении.

Согласно заключённому коалиционному договору, Каллас станет главой нового правительства. Реформистская партия, которую она возглавляет, на прошедших выборах получила 37 из 101 места. В коалицию также вошли Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».

Ранее сообщалось, что партия Каллас получит шесть мест в правительстве, социал-демократы и «Эстония 200» — по три. Свои посты в новом составе правительства сохранят в том числе министр обороны Ханно Певкур и глава МВД Лаури Ляэнеметс.