Le Soir: Бельгия получила доход в 625 миллионов евро от замороженных активов России

Брюссель, , 20:51 — REGNUM В 2022 году доходы от налогообложения замороженных российских активов в Бельгии составили 625 миллионов евро (порядка 55 миллиардов рублей). Об этом сообщило 10 апреля издание Le Soir.

Брюссель, Бельгия © Григорий Сысоев/РИА Новости

Эти поступления в бюджет Бельгии названы «непредвиденными». Всего заморожены €250 миллиардов (около 22 миллиардов рублей) средств, принадлежащих россиянам. Активы размещались через международный депозитарий Euroclear.

«В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объём непредвиденных доходов — 625 миллионов евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России», — говорится в сообщении издания.

Euroclear получила 821 миллионов евро (свыше 72 миллиардов рублей) сверхприбыли, доходы в бюджет Бельгии поступили в результате налогообложения этих средств. Ожидается, что в 2023 году страна также получит дополнительные доходы благодаря замороженным российским активам, но сумма будет уже меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в марте 2023 года заявил, что ЕС рано или поздно придётся вернуть изъятые российские госактивы, возможно, ещё и с процентами. Он отметил, что это фактически признала юридическая служба ЕС. Любая форма изъятия активов противоречит нормам международного права, также подчеркнул эксперт.