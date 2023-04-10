Москва, , 20:07 — REGNUM Кадры атаки двух российских военных на группу военнослужащих ВСУ опубликовал 10 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Военнослужащий ВС РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

На записи двое российских бойцов штурмуют окопы противника, забрасывая их гранатами. Один из украинских военных сумел зайти с фланга и попасть в одного из российских солдат. При этом снимал происходящее беспилотный аппарат ВСУ.

Военкоры считают, что российским солдатам не хватило координации с дрона.

«Столкновение фиксировал украинский беспилотник, нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку…» — говорится в публикации канала.

Как сообщало ИА REGNUM, склад с боеприпасами, пункт временной дислокации, блиндаж и технику Вооружённых сил Украины удалось уничтожить российским войскам на донецком направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

По его словам, на донецком направлении ракетчиками Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по объектам 63-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ.