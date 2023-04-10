Москва, 10 апреля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Заявления представителей Североатлантического альянса (НАТО) о намерении углублять сотрудничество с Молдавией могут привести к тому, что страну превратят в полигон для противостояния с Россией. Такое мнение 10 апреля высказала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, её заявление распространено ведомством.

Вадим Денисов/ТАСС Офис НАТО в Кишиневе

Она прокомментировала слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что в альянсе готовы сильно углублять отношения с Кишинёвом. Захарова напомнила, что подобное усиление сотрудничества ранее уже приводило к «цветным революциям», государственным переворотам, политической нестабильности и экономическим кризисам в странах.

«Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода «полигоном» для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии», — отметила Захарова.

Она назвала попытки втянуть Молдавию в блок циничными на фоне конфликта на Украине, во многом спровоцированного намерением НАТО расширяться. Захарова выразила надежду, что в Молдавии есть политики, которые могут распознать угрозу потери страной суверенитета из-за сближения с блоком.

«Безудержная экспансия альянса является ни чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО Читайте также: намерены увеличить свою поддержку Молдавии. Поддержка республики странами альянса будет приветствоваться, отметил он.

25 февраля спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Кишинёв якобы не планирует вести переговоры о вступлении республики в НАТО. 28 февраля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия де-факто стала частью НАТО. По его словам, Кишинёв полностью переходит на стандарты альянса, в республику прибывает оружие, там работают военные центры НАТО.