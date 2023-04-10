Москва, 10 апреля, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс, заявляя о готовности углубить сотрудничество с Кишинёвом, судя по всему, готовит из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространённом 10 апреля.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) намерены увеличить свою поддержку Молдавии. А сегодня, 10 апреля, заместитель генсека Мирча Джоанэ сообщил, что альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько республика хочет пойти в отношениях с НАТО.

«К чему ведут углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания «поддержки» перед лицом «российской угрозы», мы видели — «цветные революции», государственные перевороты, политическая нестабильность и экономический кризис», — указала Захарова, уточнив, что постсоветское пространство является для НАТО «полигоном» для геополитической конфронтации с Москвой.

По словам дипломата, попытки втянуть Кишинёв в альянс выглядят цинично на фоне украинского кризиса, спровоцированного политикой расширения НАТО. Она добавила, что Россия надеется на то, что в Молдавии ещё остались политики, которые осознают последствия сближения с блоком.

«Надеемся, что в Молдавии ещё остались политические силы, способные осознать, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада», — сказала представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если республика попадёт в список недружественных России стран, то это нанесёт серьёзный удар по молдавской экономике. Он считает, что курс нынешнего президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности очень опасен для страны, переживающей жесточайший экономический кризис.