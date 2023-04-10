«Ростов» отыгрался со счёта 0:2 и избежал поражения в матче с «Оренбургом»

Оренбург, , 19:56 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 10 апреля в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Игрок ФК «Ростов» Максим Осипенко © Александр Вильф/РИА Новости

На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, а спустя восемь минут форвард Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев поля.

На 59-й минуте матча при счёте 2:0 судьи после просмотра видео повтора отменили гол защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, зафиксировав фол в атаке.

На 80-й минуте вышедший на замену нападающий «Ростова» Егор Голенков сократил отставание. А за минуту до конца основного времени защитник Максим Осипенко сравнял счёт.

В настоящее время «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 33 очка после 22 матчей. «Ростов» идёт на втором месте с 45 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА одержал разгромную победу над «Химками» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.