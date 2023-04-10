Москва, , 19:52 — REGNUM Госдума на заседании 11 апреля рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учёта в России, рассказал журналистам глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Основной упор будет сделан на цифровизацию, отметил Картаполов. Для воинского учёта будет использоваться специальный государственный информационный ресурс.

«Это сделает всю систему воинского учёта прозрачной, а сведения — актуальными», — сказал глава комитета.

Появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных воинского учёта, а также создаст условия для защиты гражданами своих прав и интересов — в частности, появится возможность досудебного обжалования действия военкоматов, рассказал также Картаполов.

При этом будут введены меры ответственности за уклонение от призыва. В их число могут войти ограничение на выезд из страны, запрет на управление транспортными средствами, запрет на заключение сделок с недвижимостью, сообщил глава комитета.

Ранее начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что в 2023 году постановка на воинский учёт осуществляется в новом формате: информация была получена от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде.