Лавров: в рамках БРИКС необходимо противостоять деструктивной политике Запада

Москва, , 19:43 — REGNUM Необходимость совместных усилий по противостоянию деструктивным действиям Запада подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами стран БРИКС в Москве. Об этом 10 апреля говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Лавров подчеркнул необходимость совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада», — отметили в российском МИД по итогам встречи.

На встрече также обсуждалась тема развития и укрепления стратегического партнёрства в рамках БРИКС, выражен общий настрой на повышение международной роли объединения и наращивание координации на ключевых многосторонних площадках, добавили в министерстве.

Кроме того, на встрече обсуждались актуальные вопросы глобальной повестки с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН.

Также Лавров проинформировал послов об основных положениях новой Концепции внешней политики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что сейчас не стоит рассчитывать на создание единой валюты для международных расчётов между странами БРИКС. По его словам, пока эту тему обсуждать преждевременно.