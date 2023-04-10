Gardian: госслужащие Британии побили рекорд по числу больничных из-за проблем с психикой

Лондон, , 19:53 — REGNUM На 38% возросло количество больничных, которые брали государственные служащие Великобритании из-за психологических проблем. Такую статистику 10 апреля опубликовало The Gardian.

Депрессия © Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Число таких больничных стало рекордным. В Лейбористской партии Британии эту тенденцию охарактеризовали как «кризис психического здоровья» госслужащих и назвали статистику шокирующей. Причиной ухудшения психического состояния сотрудников в органах власти называются политические события в Британии, в том числе смерть Елизаветы II и отставка премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Отмечается, что причиной участившихся перерывов в работе из-за временной нетрудоспособности становились стрессы и проблемы с психикой. Чаще всего в получении больничных на таких основаниях нуждались сотрудники ведомств, курирующих оборону, юридические вопросы, занятость и пенсионное обеспечение населения. Всего британские госслужащие взяли из-за психологических проблем в общей сложности 771 433 дня больничных.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале жители Великобритании пожаловались на резкое ухудшение условий жизни. Для многих британцев повышение стоимости жизни стало серьёзной проблемой. В частности, повседневные продукты стали намного дороже. Рост цен на продовольствие, электричество и газ в стране назван историческим.