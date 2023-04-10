Вашингтон, 10 апреля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Установить источник утечки секретных материалов Пентагона и разведки США непросто, поскольку документы были распечатаны и сфотографированы, сказано в публикации Financial Times 10 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«По словам чиновников, это может осложнить отслеживание источника утечки», — отметили авторы материала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал документы Пентагона, попавшие в интернет, «достаточно интересными» и отметил, что эти материалы изучаются и анализируются.

Также пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать предположения о том, что за утечкой стоит Россия, поскольку появление такого рода предположений — это «общее заболевание».

Материалы Пентагона, касающиеся Украины, попали в социальные сети в апреле 2023 года. В них, в частности, говорится о планах США и НАТО укреплять ВСУ, а также о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским.