Саратов, 10 апреля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В Саратовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве дочери и трёх внуков. Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Мария Девахина/РИА Новости Правосудие

По версии следствия, инцидент произошёл в декабре 2021 года в селе Александровка Марксовского района. Из-за личной неприязни женщина подмешала яд в молочную кашу и отравила 23-летнюю дочь-инвалида, а также трёх внуков 3, 5 и 7 лет. Двое детей скончались на месте, ещё один ребёнок и дочь обвиняемой — в медучреждении.

В управлении рассказали, что женщина призналась в убийстве своих родственников. По словам представителей правоохранительных органов, она раскаивается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина напал на девочку-подростка в городе Азове Ростовской области, он избил школьницу на улице на глазах прохожих. По предварительным данным, школьница получила перелом челюсти и сотрясение мозга.