«Курчатовский институт» стал головной научной организацией программы развития сельского хозяйства

Москва, , 19:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин возложил на Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» функции головной организации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы (ФНТП). Указ главы государства опубликован 10 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудник «Курчатовского института» © Антон Новодережкин/ТАСС

В указе говорится, что Курчатовский институт будет осуществлять научное руководство исследованиями, выполняемыми в рамках программы развития сельского хозяйства, давать оценку ее реализации, а также аналитическому и методическому сопровождению.

Также на институт возлагаются функции по решению совета по реализации ФНТП развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.

Реализация ФНТП началась в 2017 году, она была рассчитана до 2025 года. Но в конце 2021-го по предложению Путина её продлили до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Российская академия наук (РАН) возвращает утраченные функции научного руководства институтами, которые у неё были в советское время. По его словам, сегодня в России происходит консолидация научных организаций, которая направлена на создание единого научно-образовательного и технологического ландшафта страны.