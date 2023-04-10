На Белорусской АЭС успешно выполнили пробный пуск турбины второго энергоблока

Минск, , 19:19 — REGNUM На втором энергоблоке Белорусской АЭС успешно проведён первый, пробный запуск турбины. Об этом 10 апреля сообщили в Росатоме.

БелАЭС © EPA/MAXIM GUCHEK/POOL/ТАСС

«Пробный пуск турбины проведён в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии», — заявил вице-президент компании «Атомстройэкспорт», входящей в госкорпорацию Росатом, директор по сооружению БелАЭС Виталий Полянин.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского государственного холдинга, замечаний к работе турбины нет, все параметры в норме.

В начале марта президент республики Александр Лукашенко заявлял, что физический запуск в сеть Белоруссии второго энергоблока Белорусской АЭС запланирован на апрель 2023 года. Он отметил, что обсуждение связанных с пуском энергоблоков атомной станции вопросов велось во время принятия решения о строительстве станции.