Минск, 10 апреля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. На втором энергоблоке Белорусской АЭС успешно проведён первый, пробный запуск турбины. Об этом 10 апреля сообщили в Росатоме.

EPA/MAXIM GUCHEK/POOL/ТАСС БелАЭС

«Пробный пуск турбины проведён в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии», — заявил вице-президент компании «Атомстройэкспорт», входящей в госкорпорацию Росатом, директор по сооружению БелАЭС Виталий Полянин.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского государственного холдинга, замечаний к работе турбины нет, все параметры в норме.

В начале марта президент республики Александр Лукашенко заявлял, что физический запуск в сеть Белоруссии второго энергоблока Белорусской АЭС запланирован на апрель 2023 года. Он отметил, что обсуждение связанных с пуском энергоблоков атомной станции вопросов велось во время принятия решения о строительстве станции.