Москва, 10 апреля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Макс Комикадзе, пародирующий президента Украины Владимира Зеленского, обратился в российские правоохранительные органы с заявлением, что его родственникам угрожают смертью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео Макс Комикадзе

Обратиться к правоохранителям пародисту посоветовал его продюсер. Сообщение с угрозами поступило от сторонников украинских радикально правых организаций и политических партий.

В заявлении Макса Комикадзе указаны аккаунты, с которых отправлялись угрозы. Пародист также рассказал, что в даркнете было опубликовано «объявление о его убийстве».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте жительница Мариуполя Ирина Волосатова рассказала об угрозах, которые получила после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в город. Ей и её соседям угрожали расправой в СМС-сообщениях и звонках с незнакомых номеров.