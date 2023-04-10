Минск, 10 апреля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Власти Белоруссии должны рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов ряды Вооружённых сил страны, заявил 10 апреля на совещании с руководителями вузов госсекретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович, передаёт БелТА.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым — на него и девушки будут по-другому смотреть», — считает Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Кроме того, получив в армии жизненный опыт, молодые люди будут более осмысленно относиться и к учёбе, добавил генерал-лейтенант. Сократится и количество часов обучения на военной кафедре, отметил он.

Госсекретарь заявил, что всё сказанное — лишь его точка зрения и призвал ректоров поделиться своим мнением. Также он подчеркнул необходимость усилить воспитательную работу с молодёжью, поскольку в современном мире приходится бороться за молодые умы.

В феврале 2023 года, поздравляя граждан Белоруссии с Днём защитника Отечества, президент страны Александр Лукашенко заявил, что армия Белоруссии «была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности», а также «настоящей школой мужества для молодежи».