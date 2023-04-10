Москва, 10 апреля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Мужчины, состоящие в браке, а также занимающиеся умственным трудом, живут дольше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, стартовавшего в 2007 году. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава проанализировали факторы риска развития заболеваний.

Григорий Сысоев/РИА Новости Муж и жена

Эксперты указали, что продолжительность жизни зависит от многих факторов, в том числе социальных. Однако, как показало исследование, проводившееся на протяжении 16 лет, женатые мужчины живут дольше. Что касается женщин, то дольше живут те, у кого есть дети, а также женщины с высоким уровнем доходов.

Относительно мужчины женщины живут в целом дольше даже несмотря на большее количество хронических заболеваний. Специалисты полагают, что это обусловлено лучшей приверженностью женщин к выполнению рекомендаций врача.

Согласно исследованию, главными рисками преждевременной смерти среди мужчина в возрасте от 44 до 64 лет являются повышенное артериальное давление, стресс, курение и употребление алкоголя. Для женщин старше 75 основные факторы риска смерти — пониженный уровень артериального давления, повышенная частота сердцебиения и стресс.

Снизить риск смертности поможет своевременное обследование, напомнили эксперты.

Сегодня в России диспансеризация и профилактический медицинский осмотр благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно каждому. Для того чтобы пройти осмотр достаточно отправиться в поликлинику с паспортом и ОМС.

«Важно помнить, что именно диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие, что напрямую влияет на снижение риска преждевременной смертности», — объяснила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Оксана Драпкина.

Получить направление на диспансеризацию и осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на «Госуслугах» или по телефону через call-центр.

Ранее в Минздраве также рассказали, что неженатые мужчины в возрасте от 55 до 70 лет хуже выживают. Как рассказала тогда Оксана Драпкина, в отсутствии заботы женщины у мужчин возрастает риск преждевременной смерти.

Также специалист отмечала, что врачи всегда должны узнавать у пациентов, проходили ли они профилактические осмотры и диспансеризацию. Чем старше человек, тем больше врачей ему нужно пройти.

Как писало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» выводит медицинскую помощь в стране на новый уровень. Обеспечение охвата диспансеризации и профилактических осмотров — одно из направлений. Благодаря нацпроекту в удаленных населенных пунктах строят фельдшерско-акушерские пункты и поставляют мобильные медицинские комплексы, медицинские организации получают новое современное оборудование. Нацпроект также предусматривает подготовку и повышение квалификации врачей. Важные направления нацпроекта — развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.