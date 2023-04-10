Воронеж, 10 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. 40-летний житель Воронежа, упавший с 19-го этажа, отправлен домой на амбулаторное лечение. Его выписали из больницы, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника регионального департамента здравоохранения.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

В больнице мужчина пролежал неделю. Он приземлился в багажник автомобиля и почти не получил травм. Уточняется, что инцидент случился после ссоры с подругой. До машины скорой помощи мужчина дошёл сам, напевая песню «Любовь, похожая на сон».

«Пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления», — отметили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате падения с высоты мужчина сломал палец на руке и получил сотрясение мозга. В подъезд, где произошёл инцидент, он пришёл с бутылкой настойки после расставания с девушкой.