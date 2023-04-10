Варшава, 10 апреля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Власти Польши, приняв решение о сокращении объёма импорта зерна с Украины, нанесли Киеву удар в спину, заявил 10 апреля на своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны значительно снижают объёмы ввозимого с Украины зерна, чтобы помочь польским фермерам. О схожем решении объявили 9 апреля и в правительстве Венгрии.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует, — сельскохозяйственный сектор. И вот, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — сказал Соскин.

Польские фермеры начали проведение масштабных акций протеста в начале 2023 года. Они отмечали, что часть зерна с Украины, предназначенного для других стран, оседает в Польше, что приводит к снижению цен и к убыткам для самих фермеров.