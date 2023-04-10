Нью-Йорк, США, 10 апреля 2023, 18:43 — REGNUM Вероятность попадания оружия и военной продукции в руки преступников увеличивается в геометрической прогрессии. О росте этих рисков заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета безопасности структуры.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© JUSTIN LANE/EPA/TASS

«Риски, связанные с их бесконтрольным «расползанием» и попаданием через «черный рынок» в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии», — подчеркнул он.

Небензя считает, что вопросы контроля за поставками вооружений стали особенно актуальными на фоне отправки оружия Украине. Представитель России в ООН констатировал, что увеличилось количество свидетельств о попадании этого вооружения в руки террористов и преступников как в Европе, так и на Ближнем Востоке и в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявлял, что мир на Украине давно бы наступил, если бы Соединённые Штаты Америки перестали поставлять Киеву вооружение.

Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины, отмечал эксперт по огнестрельному оружию, основатель Национальной службы баллистической разведки Пол Джеймс. По его словам, ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины.