Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Вероятность попадания оружия и военной продукции в руки преступников увеличивается в геометрической прогрессии. О росте этих рисков заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета безопасности структуры.

JUSTIN LANE/EPA/TASS Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«Риски, связанные с их бесконтрольным «расползанием» и попаданием через «черный рынок» в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии», — подчеркнул он.

Небензя считает, что вопросы контроля за поставками вооружений стали особенно актуальными на фоне отправки оружия Украине. Представитель России в ООН констатировал, что увеличилось количество свидетельств о попадании этого вооружения в руки террористов и преступников как в Европе, так и на Ближнем Востоке и в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявлял, что мир на Украине давно бы наступил, если бы Соединённые Штаты Америки перестали поставлять Киеву вооружение.

Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины, отмечал эксперт по огнестрельному оружию, основатель Национальной службы баллистической разведки Пол Джеймс. По его словам, ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины.