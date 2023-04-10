Астана, , 18:38 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира. Об этом 10 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) (слева направо) © RADMIR FAHRUTDINOV/EPA/ТАСС

«Партия сложилась для меня хорошо. Хотя в начале, когда Дин пошёл 4. h3, то я всерьёз задумался. Размышлял над ходом больше 10 минут. Рад, что нашёл правильное решение, а затем и перехватил инициативу», — сказал Непомнящий.

Он добавил, что ему приятно повести в счёте в этом матче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Непомнящий обыграл Дин Лижэня чёрными фигурами во второй партии матча. Счёт в поединке стал 1,5:0,5 в его пользу. Матч за мировую шахматную корону проходит в Астане.