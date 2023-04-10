Интерфакс: Минфин и ЦБ посоветовали не переоценивать влияние выхода Shell из «Сахалина-2» на рубль

Москва, , 18:37 — REGNUM Влияние на курс рубля валютных операций, связанных с выходом британской нефтегазовой компании Shell из проекта «Сахалин-2», не стоит переоценивать, считают в Центробанке и Минфине.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эту тему, по данным «Интерфакса», поднял в ходе совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

4 апреля НОВАТЭК получил согласие правительства России на то, чтобы перечислить Shell 94,8 млрд рублей за её долю в проекте. По данным Bloomberg, эта информация способствовала падению рубля.

В свою очередь, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок «на выход» должны осуществляться в рамках жёстких лимитов ЦБ. Он допустил, что если ограничения были нарушены, то регулятор это увидит и отреагирует.

«Всегда правительственной комиссией ставится вопрос о том, какой источник приобретения валюты. Если источник приобретения — внутренний валютный рынок и сумма значительная, то ставятся условия довольно жёсткие по темпам этого приобретения», — отметил Моисеев, добавив, что сумму приходится разбивать на большое количество частей, незначительных ежедневных траншей.

Зампред Банка России Алексей Заботкин согласился с мнением представителя Минфина и отметил преувеличение влияния валютных операций, связанных с выходом западных компаний из проектов в России. Он также добавил, что основная причина проседания курса рубля — снижение экспортной выручки в начале 2023 года, в дальнейшем ситуация будет улучшаться.

9 апреля финансовый эксперт Сергей Суверов заявил, что после принятия рядом стран ОПЕК+ решения о снижении объёмов добычи нефти курс рубля стабилизируется. Следует ожидать также роста профицита торгового баланса России и уменьшения дефицита бюджета, считает эксперт.