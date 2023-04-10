Москва, 10 апреля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В совете директоров московского футбольного клуба «Спартак» могут произойти изменения. Об этом 10 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Филиппов/РИА Новости Генеральный директор ФК «Спартак» Евгений Мележиков

По информации издания, в ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два новых члена. Один из них может взять на себя оперативное управление — по примеру «вице-президента», который встанет над генеральным директором.

Отмечается, что сейчас пост гендиректора клуба занимает Евгений Мележиков, а спортивным директором является британец Пол Эшуорт.

Как отмечает издание, в конце сезона 2022/23 в клубе, вероятно, останется кто-то один. При этом конфликта нет, а есть разный подход к видению будущего «Спартака».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года с поста президента «Спартака» ушёл Леонид Федун после того, как «Лукойл» купил 100% акций клуба. В сентябре на должность спортивного директора был назначен Эшуорт.