Пушилин допустил преднамеренность «цунами» в западных СМИ вокруг утечки данных

Донецк, , 18:34 — REGNUM Реакция западных СМИ на информацию об утечке документов о состоянии украинской армии и планах по Украине непропорциональна самому событию. Об этом заявил 10 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уж очень активно западные СМИ создают настоящее «информационное цунами» вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага», — написал врио главы ДНР.

Пушилин призвал не реагировать на эти провокации и подчеркнул, что Запад напрасно «пытается ввести в заблуждение», так как в России умеют относиться к подобным ситуациям «с долей скептицизма». Этому в стране научились в результате взаимодействия с западными государствами, отметил Пушилин.

По его мнению, после этой волны следующим шагом может стать возможное сокращение поддержки Украины. Бурным обсуждением темы утечки документов общественность готовят к этому, считает Пушилин. При этом он назвал важным обезопасить объекты, о которых идёт речь.

«Этот слив или утечка могут повлиять только на позицию государств, которые еще питают иллюзии насчет «поддержки демократии» и истинных целей США в мире. И с этой стороны это вполне позитивное событие», — также подчеркнул врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, секретные документы о планах США и НАТО по Украине были в Twitter и Telegram, ранее заявляла The New York Times. Их утечка может негативно отразиться на поддержке киевского режима со стороны Соединённых Штатов, отмечало Bloomberg. Проблемы с помощью Киеву могут появиться прямо перед якобы возможным в скором времени наступлением ВСУ.