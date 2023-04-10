Глава МИД Турции Чавушоглу возмущён давлением со стороны США по вступлению Швеции в НАТО

Анкара, , 18:08 — REGNUM Недопустимо пытаться манипулировать Турцией за её позицию по вопросу вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО), делая это решение условием для поставки американских истребителей F-16. Об этом заявил 10 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу © МИД РФ/РИА Новости

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО пытаются выдвинуть в качестве условия для продажи нам F-16. Это недопустимо, мы это не приемлем», — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что в Турции Швецию не считают готовой к вступлению в альянс. До того, как это случится, пройдёт ещё много времени, уверен глава МИД страны. Он выразил надежду на положительный исход обсуждения вопроса поставок американских истребителей Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции одобрили вступление в НАТО Финляндии, но не готовы принять аналогичное решение по Швеции. Ранее источник рассказал РИА Новости, что очередной раунд по обсуждению этого вопроса состоится в начале июня, а его разрешение целиком зависит от поведения Стокгольма. В Анкаре считают необходимым удовлетворить требования по передаче в Турцию лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.