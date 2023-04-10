Псков, 10 апреля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Автобус с 9,5 миллиона гривен был задержан на пограничном пункте в Псковской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы.

Александр Демьянчук/РИА Новости Гривна

По данным службы, водитель пытался перевезти денежные средства в Латвию. Уточняется, что тайник с деньгами обнаружили таможенники, которые остановили автобус для проверки. Украинская валюта лежала в специальных полостях в багажнике.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году резко увеличилось число попыток перевезти через границу России наличные денежные средства. Это касается и российских рублей, и иностранной валюты. Так, количество зафиксированных и пресеченных фактов выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом, составив 11,67 тысячи. В четыре раза чаще предпринимались попытки незаконного вывоза валюты, чем ввоза. Большая часть наличности должна была попасть в Турцию, Таджикистан, Азербайджан и ОАЭ.