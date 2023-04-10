Москва, 10 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Принадлежащее певице Софии Ротару имущество в Москве должно быть конфисковано, а вырученные средства направлены на поддержку малоимущих граждан и добровольцев СВО, с такой инициативой выступили в общественном движении «Ветераны России».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица София Ротару

«Необходимо провести тщательную проверку приобретения и распоряжения имуществом на соответствие законодательству и выполнение налоговых обязательств. В случае обнаружения нарушений мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать всё имущество Софии Ротару на территории России», — заявил глава движения Ильдар Резяпов.

В пресс-службе движения, ссылаясь на данные СМИ, отметили, что Ротару уже начала продажу имущества, которым владела в Крыму, и что певице принадлежит также квартира в элитном комплексе на Зоологической улице в центре Москвы.

«Ветераны России» уже направили обращения в Генпрокуратуру и ФНС (с просьбой проверить законность приобретения Ротару имущества и распоряжения им), а также в Следственный комитет (с просьбой проверить, не финансировала ли Ротару ВСУ).

Кроме того, направлено обращение в Госдуму с просьбой «проработать на законодательном уровне механизм блокировки любых финансовых операций на территории РФ с имуществом публичных лиц, сбежавших из страны и ведущих антироссийскую деятельность», сообщили также в пресс-службе движения.

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в парламенте обсуждается идея конфискации имущества уехавших из страны «негодяев». Володин отметил, что речь идёт о тех гражданах, которые «поливают грязью страну» из-за границы.