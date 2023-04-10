Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что битва за Крым будет трудной

Симферополь, , 18:11 — REGNUM Российские войска укрепляют Крым, ожидая от Украины попыток захватить полуостров. Украинским войскам будет трудно преодолеть укрепления, сообщает арабский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные спутниковой съёмки.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал отмечает, что в Крыму сооружаются оборонительные укрепления и траншеи. По мнению экспертов, они сделают любые усилия ВСУ по захвату полуострова «трудными и кровавыми».

За период с февраля по март, говорится в публикации, граница с Крымом и прилегающие районы превратились в «укреплённый барьер», так как Россия весной ожидает наступления ВСУ. Так, в районе приграничных сёл построена обширная сеть траншей и оборонительных сооружений.

Спутниковые снимки также указывают на строительство и расширение нескольких значимых военных баз. В доке российского Черноморского флота в порту Севастополя установлено морское заграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве учитывают угрозы Крыму со стороны Украины, безопасность полуострова гарантирована. Россия принимает превентивные и дополнительные меры, говорить о них вправе только военные, отмечал он.