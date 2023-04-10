Симферополь, 10 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Российские войска укрепляют Крым, ожидая от Украины попыток захватить полуостров. Украинским войскам будет трудно преодолеть укрепления, сообщает арабский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные спутниковой съёмки.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Телеканал отмечает, что в Крыму сооружаются оборонительные укрепления и траншеи. По мнению экспертов, они сделают любые усилия ВСУ по захвату полуострова «трудными и кровавыми».

За период с февраля по март, говорится в публикации, граница с Крымом и прилегающие районы превратились в «укреплённый барьер», так как Россия весной ожидает наступления ВСУ. Так, в районе приграничных сёл построена обширная сеть траншей и оборонительных сооружений.

Спутниковые снимки также указывают на строительство и расширение нескольких значимых военных баз. В доке российского Черноморского флота в порту Севастополя установлено морское заграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве учитывают угрозы Крыму со стороны Украины, безопасность полуострова гарантирована. Россия принимает превентивные и дополнительные меры, говорить о них вправе только военные, отмечал он.