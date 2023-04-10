Вашингтон, 10 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Сбой в работе систем наведения американских «умных» бомб JDAM на Украине мог произойти из-за российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 10 апреля сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба УПАБ и JDAM

«В документе с пометкой «секретно» рассматривается, почему украинские бомбы, оснащённые системами наведения американского производства JDAM, в последнее время вышли из строя», — говорится в сообщении.

Предполагается, что взрыватели бомб не были должным образом настроены. При этом у них могут возникнуть проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны действиями российских глушилок.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно о применении ВСУ первой бомбы американского производства JDAM с GPS-наведением. 31 марта советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская авиация в ходе боевых действий применяет такие снаряды.