Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Луисвилле, нападавший нейтрализован

Луисвилл, США, , 17:34 — REGNUM Пять человек стали жертвами стрельбы в американском городе Луисвилле (штат Кентукки). Как сообщила местная полиция в Twitter, устроивший стрельбу мужчина нейтрализован.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно новым данным, погибли пять человек, еще шестеро были госпитализированы. Информация о состоянии раненых пока не поступала.

Ранее телеканал CNN сообщал, что при стрельбе в центре города пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Мотивы нападавшего выясняются.