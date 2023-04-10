Луисвилл, США, 10 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами стрельбы в американском городе Луисвилле (штат Кентукки). Как сообщила местная полиция в Twitter, устроивший стрельбу мужчина нейтрализован.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Согласно новым данным, погибли пять человек, еще шестеро были госпитализированы. Информация о состоянии раненых пока не поступала.

Ранее телеканал CNN сообщал, что при стрельбе в центре города пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Мотивы нападавшего выясняются.