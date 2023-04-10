Москва, 10 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса 10 апреля были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Освобождённые военнослужащие

Отмечается, что освобождённых военнослужащих доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. Уточняется, что всем освобожденным оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что отношение ВСУ к военнопленным стало ещё хуже, к российским военным украинские боевики применяют новые виды пыток. По её словам, сведения об этих изощрённых пытках будут направлены в Следственный комитет России, эти материалы «лягут в одно большое уголовное дело против Украины».

Сотрудники Следственного комитета России расследуют случаи жестокого обращения с российскими военнопленными. Так, расследуется инцидент, когда ВСУ держали военнослужащих РФ на морозе без тёплой одежды, что сказалось на здоровье людей. Такие действия могут быть расценены как пытки без применения физической силы.

Вернувшиеся из плена бойцы ДНР заявили, что украинские силовики заставляют военнопленных подписывать пустые листы бумаги и протоколы допроса с недостоверными данными. Так, доброволец Алексей рассказал, что попал в СИЗО в Харькове и подвергся там жестким пыткам, а после оказался на допросе у следователя. Другой доброволец по имени Руслан сообщил, что был пленен ВСУ под Марьинкой и доставлен в здание СБУ, где его допросили, а после заставили наизусть выучить один из абзацев в протоколе. При этом ему не дали возможности полностью ознакомиться с документом.