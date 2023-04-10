Киев, 10 апреля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Украины в одностороннем порядке вышло из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. Об этом 10 апреля заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Валерий Матыцин/ТАСС Знак на российско-украинской границе

«Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 — прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, киевские власти также отреклись от проведения согласованной политики с Москвой в определении транспортных тарифов.

С 2015 по 2020 год власти Украины денонсировали свыше 150 соглашений с Россией. Так, в апреле 2019 года киевские власти расторгли договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, в декабре 2022 года — соглашение по использованию и охране пограничных водных объектов, а в конце ноября — соглашения о гарантиях прав человека государств — членов СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства. Договор был заключен в 1996 году. Фактически соглашение не исполнялось на протяжении уже нескольких лет.