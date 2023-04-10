Москва, 10 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Поставив Киеву боеприпасы с обеднённым ураном (БсОУ), Британия хочет превратить территорию Украины в выжженную землю. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Дипломат обратила внимание на сообщения британского минобороны, которое заявило, что воздействие БсОУ на здоровье военных и окружающую среду будет, «вероятно, низким».

«Британия, поставляя БсОУ на Украину, хочет превратить ее территорию в выжженную и безлюдную землю. Там не будут говорить по-русски, не будут говорить по-украински, там вообще будет тишина. Как в Припяти и Чернобыле», — написала Захарова.

Она напомнила, что первыми применять обеднённый уран в бронебойном оружии догадались нацисты в 1943 году, а затем НАТО стало массово производить и применять БсОУ в своих операциях. Так, например, было в Югославии, где операции с такими боеприпасами проводили итальянские военнослужащие.

С тех пор итальянцы подали множество исков к своему минобороны, поскольку после обращения с боеприпасами с обеднённым ураном у многих военнослужащих был диагностирован рак.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сказала, что Киеву будут переданы бронебойные снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2. В МИД РФ заявили, что «англосаксы публично расписались» в намерении вывести конфликт на Украине на новый уровень противостояния.