* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в госизмене Кара-Мурзе* 17 апреля

Москва, , 17:25 — REGNUM Мосгорсуд огласит приговор Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемому в государственной измене, на заседании 17 апреля, заявила 10 апреля адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оглашение приговора назначено на 11 часов 17 апреля», — сказала она.

Ранее прокуратура попросила приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Помимо государственной измены, его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России, а также в осуществлении деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании её деятельности нежелательной (речь идёт о Free Russia Foundation (организация, признанная в РФ нежелательной)).

Слушания проходят в закрытом режиме. Кара-Мурза свою вину не признаёт. Его адвокаты просят суд о полном оправдании.