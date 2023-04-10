* Смольянинов — запрещённая в России организация

Актёр из «Девятой роты» Фидаров: Смольянинов* меня похоронил и ещё на костях танцует

Москва, , 17:29 — REGNUM Известный по роли в фильме «Девятая рота» Сослан Фидаров, защищающий Донбасс в зоне проведения спецоперации, прокомментировал слова актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о готовности убить. Интервью с ним опубликовано в YouTube-проекте «Эмпатия Манучи».

Сослан Фидаров в роли Пиночета Кадр из к/ф «9 рота». Реж. Фёдор Бондарчук. 2005. Россия

Фидаров назвал смешным заявление Смольянинова* о намерении воевать на украинской стороне и убить его.

«Не исключено, что он так сказал потому, что считал меня погибшим. Причем подчеркнул, что я заслужил это. То есть похоронил меня и еще на костях моих танцует…» — предположил актёр.

Он подчеркнул, что Смольянинов оскорбил не только его, а всех, кто находится на передовой. Актёр предположил, что на такие высказывания его коллегу по «9 роте» подтолкнули проблемы в семье или какие-то обиды.

Фидаров также рассказал, что отправился в зону соприкосновения, чтобы защитить детей Ясиноватой. Большое впечатление на него произвели дети, прятавшиеся с родителями в подвалах или получившие ранения.

«Когда я увидел все это своими глазами, увидел людей с детьми в подвалах, пацанов, которые их защищают, у меня был шок. Я подумал, что будет неправильно, если сейчас уеду… Хотя я не держал в руках никогда оружие и даже в обморок упал, когда нас первый раз стали обстреливать, потому что был не готов к этому. У меня были очень тяжелые эмоциональные моменты. Особенно с детьми… Детей очень жалко», — признался актёр в интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе было анонсировано возбуждение уголовного дела в отношении сбежавшего из России актёра Артура Смольянинова, ранее заявившего о готовности воевать на стороне ВСУ. В октябре 2022 года он был оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России.

Ранее Фидаров обратился к Смольянинову в ответ на его угрозу застрелить его на поле боя. Актёр сказал, что не считает это возможным, так как Смольянинов никогда не отправится на фронт.