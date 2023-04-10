Дхарамсала, Индия, 10 апреля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Далай-лама XIV сожалеет об инциденте с мальчиком-паломником, которого он попросил «пососать язык». Это была невинная шутка, говорится в опубликованном 10 апреля заявлении офиса Далай-ламы.

EPA/SANJAY BAID/ТАСС Далай-лама XIV

Ранее в Сети распространился видеоролик из резиденции религиозного лидера в Дхарамсале с участием ребёнка, который осудили многие пользователи. В ходе встречи с Далай-ламой маленький паломник спросил, может ли он обнять его. Далай-лама в ответ поцеловал мальчика в губы и предложил «пососать язык».

Слова Далай-ламы, говорится в заявлении, могли причинить боль мальчику и его семье, а также многочисленным друзьям по всему миру. Его Святейшество желает принести свои извинения, он сожалеет о произошедшем.

«Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами», — добавили в офисе Далай-ламы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Далай-лама XIV призвал людей всю жизнь помнить о двух ценностях — ненасилии и сострадании. Он также заверил, что привержен служению человечеству и готов работать ради защиты климата.