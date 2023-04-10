Будапешт, 10 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Депутаты парламента Венгрии получили десятки писем от граждан Финляндии и Швеции с просьбой отклонить заявку их правительств на вступление стран в Североатлантический альянс. Об этом в интервью телеканалу hir. tv рассказал спикер парламента Ласло Кёвер.

Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press Ласло Кёвер

«Десятки венгерских парламентариев получили электронные письма от избирателей из Швеции и Финляндии, которые пытались убедить нас не соглашаться на вступление», — сказал он.

По его словам, в письмах жители европейских стран указывают на отсутствие «демократической легитимности» в принятии Стокгольмом и Хельсинки соответствующего решения.

«Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО», — добавил Кёвер, напомнив, что Венгрия в своё время спрашивала мнение народа по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция в мае 2022 года вместе подавали заявку на вступление в НАТО. Ратификацию задерживали лишь две страны — Турция и Венгрия. 3 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Финляндии к НАТО. Подписание состоялось в Брюсселе. С этого момента Финляндия официально стала членом альянса.

МИД России заявил, что Москва предпримет ответные шаги после вступления Финляндии в организацию.