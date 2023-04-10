Зампред ЦБ России Заботкин: проседание курса рубля связано с экспортной выручкой

Москва, , 17:12 — REGNUM Основная причина проседания курса рубля — снижение экспортной выручки в начале 2023 года, в дальнейшем ситуация будет улучшаться, заявил 10 апреля на заседании рабочей группы в Госдуме заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за её проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой», — сказал Заботкин.

Также, по его словам, ещё одной причиной ослабления курса рубля является продолжающая восстанавливаться после спада 2022 года динамика импорта.

9 апреля финансовый эксперт Сергей Суверов заявил, что после принятия рядом стран ОПЕК+ решения о снижении объёмов добычи нефти курс рубля стабилизируется. Следует ожидать также роста профицита торгового баланса России и уменьшения дефицита бюджета, считает эксперт.

7 апреля сообщалось, что евро и доллар обновили годовые максимумы. Курс евро на Московской бирже поднимался выше отметки в 91 рубль, курс доллара — выше отметки в 83 рубля. Во второй половине того же дня потери были частично отыграны.