Москва, , 17:05 — REGNUM Сотрудники таможенной службы в Москве показали человеческий череп, который был найден ранее в одной из посылок. Фото 10 апреля опубликовала пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Череп Федеральная таможенная служба

Отмечается, что человеческие останки были обнаружены во время сканирования отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью, а также нижняя челюсть. При этом в декларации отправителем было указано, что в посылке находится пластиковая анатомическая модель. Эксперты же определили, что данный череп является настоящим. Останки были изъяты и переданы полицейским.

Как передавало ИА REGNUM, череп может принадлежать человеку, который скончался примерно 10 лет назад. Отправителем является жительница Москвы, в качестве получателя указан житель Чикаго — бизнесмен, у которого раньше была своя строительная фирма, он также работал аналитиком в крупной банковской компании.