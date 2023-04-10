Москва, , 17:03 — REGNUM Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Пермском крае, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Форум «Россия — спортивная держава» sportforumrussia.ru

Согласно документу, спортивный форум пройдёт в выставочном центре «Пермь-Экспо» с 19 по 22 октября.

«В год столетия отечественной системы управления спортом и 300-летия Перми форум, который проходит ежегодно по указу президента России Владимира Путина, станет синергией двух мощных юбилейных программ», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в мероприятии примут участие представители спортивной отрасли, гости из регионов и дружественных стран.

В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил надежду, что форум станет импульсом для развития спорта, культуры и науки в стране.

«Это не праздник ради праздника, мы хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы они сами стали участниками юбилейных событий, — подчеркнул губернатор. — Мы рассчитываем, что масштабные события «Пермь-300» станут новым импульсом для развития спорта, культуры и науки не только Пермского края, но и России в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, композитор и музыкант DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) написал новый гимн Перми в честь 300-летия города. Композиция была написана по запросу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.