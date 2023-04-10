Главу украинской Счётной палаты отправили в отставку депутаты Рады
Депутат Гончаренко: Рада отправила в отставку председателя СП Украины Пацкана
Киев, 10 апреля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан отправлен в отставку депутатами Верховной рады страны после попытки провести аудит в оборонной и правоохранительной сферах. Об этом сообщил 10 апреля член украинского парламента Алексей Гончаренко.
Отставку Пацкана поддержали 250 народных избранников. Ранее анонсировалось, что на его место предлагается назначить Геннадия Плиса, который возглавлял Государственную аудиторскую службу и работал первым заместителем министра финансов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году украинская Счётная палата под руководством Пацкана представила данные о том, что дефицит государственного бюджета Украины по сравнению с 2019 годом вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет. Тогда глава структуры отмечал, что к этому привели «недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения».