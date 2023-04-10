Киев, 10 апреля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан отправлен в отставку депутатами Верховной рады страны после попытки провести аудит в оборонной и правоохранительной сферах. Об этом сообщил 10 апреля член украинского парламента Алексей Гончаренко.

Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Пацкан

Отставку Пацкана поддержали 250 народных избранников. Ранее анонсировалось, что на его место предлагается назначить Геннадия Плиса, который возглавлял Государственную аудиторскую службу и работал первым заместителем министра финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году украинская Счётная палата под руководством Пацкана представила данные о том, что дефицит государственного бюджета Украины по сравнению с 2019 годом вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет. Тогда глава структуры отмечал, что к этому привели «недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения».