Киев, 10 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что чуть не попал в плен к российским военным в самом начале специальной военной операции. Этим политик поделился с изданием «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

По его словам, защищенный командный пункт (ЗКП), куда должны были отправиться высокопоставленные чиновники украинского ведомства, находился в Гостомеле, где и произошла крупная высадка российских десантников.

«Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — сказал Резников.

Министр добавил, что позднее было решено расселить сотрудников ведомства в нескольких зданиях в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что жителям Украины не следует ждать публикации «волшебных дат» начала контрнаступления ВСУ, поскольку такое контрнаступление происходит каждый день. По его словам, информационный ажиотаж не идёт на пользу планам сил обороны Украины.