Москва, 10 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы потребовали отменить все спектакли с актёром Данилой Козловским, который возвращается из США. Об этом 10 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Алексей Филиппов/РИА Новости Данила Козловский

По информации канала, ссылающегося на собственные данные, депутаты Госдумы обратились в Минкульт России.

«Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звёздные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», — приводят авторы сообщения слова депутата Дмитрия Гусева (фракция «Справедливая Россия — За Правду»).

Как передавало ИА REGNUM, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Указывается, что Козловский в своих социальных сетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями», уточняя при этом, что за ситуацией в Донбассе последние восемь лет не следил. Также упоминается, что актёр в одном из своих интервью призывал граждан России выходить на антиправительственные акции протеста.