Киев, 10 апреля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Жителям Украины не следует ждать публикации «волшебных дат» начала контрнаступления ВСУ, поскольку такое контрнаступление происходит каждый день, заявил 10 апреля глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно. Информационный ажиотаж не идёт на пользу планам сил обороны Украины», — написал Данилов на своей странице в Twitter.

Ранее обозреватели The Washington Post отметили, что военкомы на Украине в последнее время ведут призывную кампанию столь агрессивно, что вызывают панику у потенциальных призывников. Действия военкомов объясняются тем, что ВСУ нужно «как можно больше солдат и как можно быстрее», сказано в публикации.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в апреле 2023 года заявил, что на Украине в ряды вооружённых сил уже было призвано около миллиона человек. Раскрывать данные о потерях ВСУ он в очередной раз отказался, заявив, что это будет сделано после окончания военного конфликта, но предположив при этом, что цифра будет «ужасной».